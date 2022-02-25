د.عقل أبو قرع يكتب لـوطن: يوم المرأة العالمي وتوفر بيئة العمل الصحية

يصادف الثامن من اذار من كل عام، " يوم المرأة العالمي"، ويتم الاحتفال به في عام 2022، تحت شعار" الدور الاساسي للمرأة في الحد من وفي التعامل مع التداعيات البيئية والمناخية التي تحدث في العالم، وكذلك تأثير هذه التداعيات على المرأة بشكل خاص، أو التأثيرات البيئية من منظور النوع الاجتماعي"، ومن المتعارف عليه في هذا اليوم أن تتم الاحتفالات وتصدر التصريحات ويتم عقد الندوات والمؤتمرات، ويتم نشر البيانات الصحفية ومنها المنمقة والمكررة، واستخدام الاعلام بأنواعه ودعوة المسؤولين سواء محليين أو دوليين أو مانحين، وكل ذلك في أطار دعم ومساندة المرأة، ولكن في الواقع، فأن القليل من ذلك يجد طريقة الى التطبيق العملي والوصول الى المرأة او الفئات من النساء التي تستحق الدعم والمساندة، وبالأخص المرأة الريفية أو المهمشة بشكل خاص أو المرأة العاملة بشكل عام.

وبعد الانتهاء من الاحتفالات وصرف المخصصات لهذا اليوم، تبقى المرأة تدور في دوامة مطالب المساواة والحقوق المنقوصة، ومنها توفير فرص العمل والتعليم والتدريب، والحد الادنى للاجور، والامكانيات والوصول الى المصادر والتمويل، وموضوع العمل بدون أجر أو عدم المساواة في الاجر، والحقوق الاقتصادية المنقوصة، أو العنف الاقتصادي من منظور النوع الاجتماعي اذا جاز التعبير، وكذلك توفر فرص القيادة والتغيير والمشاركة السياسية وفي الحياة العامة، وفي صنع القرار، والاهم هو توفر شروط او ظروف الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل للمرأة، سواء العاملة في الزراعة أو في المصانع أو في مجال الخدمات أو غير ذلك، وهنا الحديث عن المرأة العاملة الفلسطينية.

ومن يذهب الى بعض مناطق الاغوار الفلسطينية مثلا، يمكن ان يشاهد المرأة الفلسطينية تعمل في الزراعة او في الحقل، سواء تساهم في تحضير مبيدات للرش، او تشارك في عملية الرش، او حتى تقوم بقطف المحصول المرشوش، بدون ابداء اي اعتبار لما يعرف " بفترة الامان"، ومن الممكن ان تقوم المرأة بكل ذلك وهي حامل او خلال فترة الرضاعة، او حتى بمشاركة اطفالها، وبدون إجراءات أو وسائل الوقاية، وما لذلك من مضاعفات للخطورة، سواء خطورة بعيدة او قصيرة المدى، بعيدا عن ظروف او شروط السلامة المهنية.

وموضع السلامة المهنية، هو موضوع مهم وبالأخص للمرأة بسبب خصوصيتها، حيث حسب الابحاث يموت تقريبا سنويا حوالي مليونين من العمال، غالبيتهم من النساء، نتيجة حوادث وامراض المهنة، وتقع معظم هذه الاصابات في الدول النامية او دول العالم الثالث، وفي بلادنا تطالعنا الإخبار عادة عن حوادث عمل متعددة، وبالاضافة الى الموت، فإن بعض هذه الحوادث يتسبب في عاهات لفترات طويلة، وما لذلك من أثار ليست فقط صحية، وإنما اقتصادية واجتماعية ونفسية، ليس فقط على العامل أو العاملة المصابة، وإنما على إفراد العائلة والبيئة المحيطة، والسلامة المهنية في العمل ، هي بالأساس مسؤولية أصحاب العمل او الهيئة المشغلة، والدوائر الرسمية المعنية وطبعا كذلك العامل أو العاملة.

وينص قانون العمل الفلسطيني وبوضوح، على ضرورة توفر إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وبغض النظر عن طبيعة العمل، في داخل بيئة العمل، وبأن تكون التعليمات بخصوص هذه الإجراءات واضحة للعيان لكل من يتواجد في بيئة العمل، وان تتوافر المعدات والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية وللحماية الشخصية في حال تتطلب العمل ذلك، وينص القانون كذلك على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الروتينية الدورية وحسب طبيعة ومدة العمل وبأن تكون كافة تكاليف الفحوصات على اصحاب العمل، واذا كان القانون ينص بوضوح ويشدد على أهمية الالتزام بأنظمة الصحة والسلامة المهنية، فإن تكرار الإصابات وتعددها في بلادنا ليدل على الإهمال وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات.

وإصابات العمل قد تحصل بصورة مباشرة وواضحة، اي تكون ظاهرة للعيان، سواء على شكل إصابات خارجية كالجروح أو إصابات داخلية تشمل التسمم وغيره، ومثل هذه الإصابات يمكن التعامل مها ومعالجتها سواء في موقع العمل او في الموقع الصحي ومن ثم متابعتها، وكذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم حدوثها، ولكن وربما الأخطر هي تلك الإصابات او الإمراض المزمنة والخطيرة والتي تنتج عن التعرض المتواصل لمواد، سواء أكانت كيميائية او بيولوجية او إشعاعية او حتى فيزيائية، وبشكل قليل، بحيث لا تظهر الآثار الآنية للتعرض لها، ولكن ومع مرور الزمن.

وبسبب تراكم التعرض لهذه المواد، ولو بكميات قليلة، تظهر الآثار على شكل إمراض مثل السرطان والتشوهات الخلقية والإمراض العصبية والانعكاسات المترتبة على ذلك، وربما من الأمثلة على ذلك التعرض المتواصل للمبيدات الكيميائية للعاملين في قطاع الزراعة، والتعرض الى المعادن الثقيلة والمركبات العضوية للعاملين في الصناعات الكيميائية والغذائية والأدوية، وكذلك التعرض المتواصل للضجيج للعاملين في صناعة الغزل والنسيج وفي صناعات الحجر والرخام وما الى ذلك.

ورغم الاهتمام العالمي المتصاعد بموضوع الصحة والسلامة المهنية، وبالأخص للنساء العاملات بسبب خصوصية المرأة، ورغم تخصيص يوم من كل عام، للاحتفال بيوم للسلامة المهنية وكذلك للاحتفال ب " يوم المرأة العالمي"، من اجل التركيز على الحقوق المفترض توفرها للمرأة في العالم، من حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية وظروف العمل، من حيث توفر شروط السلامة والصحة المهنية، الا ان اوضاع السلامة المهنية للمرأة العاملة، ومن ضمن ذلك المرأة الفلسطينية لم تحقق الحد الادنى من الشروط المطلوبة.

ورغم القفزة التعليمية الكبيرة التي حققتها المرأة الفلسطينية، الا انه وحين النظر الى سوق العمل، فأن نسبة كبيرة من النساء الفلسطينيات يعملن في قطاعات تتطلب عمل يدوي وشاق، مثل قطاعات الزراعة والخياطة وصناعة الملابس والاحذية والنسيج، وصناعة الاغذية والادوية، وفي النظافة وفي رياض الاطفال والحضانات وغير ذلك، وان عدم توفر ظروف السلامة المهنية، يمكن ان يسبب امراض متنوعة للمرأة العاملة، سواء اكانت امراض أو اعاقات جسدية او نفسية، حيث يمكن ان تظهر اعراض الامراض بعد فترة قصيرة او طويلة.

وحين يتعلق الأمر بالصحة والسلامة المهنية، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرأة العاملة، المرأة العاملة قد تحمل وتلد وترضع، وبالتالي فان بيئة العمل ومدى تعرضها إلى ظروف عمل غير صحية خلال هذه المراحل المختلفة، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة عليها وعلى جنينها وأطفالها، فهناك دراسات دلت وبدون أي مجال للشك على ان العديد من المواد الكيميائية اذا وصلت الى جسم المرأة فأنها تنتقل من خلال المشيمة الى الجنين وكذلك من خلال الرضاعة الى الرضيع.

ومع الانتهاء من احتفالات يوم الثامن من أذار "يوم المرأة العالمي"، وما يرافقه من الضجيج والزخم الاعلامي حول حقوق المرأة والدفاع عنها، وفي ظل الصخب والتهريج والضجة من المسؤولين الرسميين وغير الرسميين حول اهمية منح حقوق المرأة، الا انه من الاجدر القيام بخطوات عملية في اتجاه اعطاء المرأة الحقوق وتوفير ولو الحد الادنى من الامكانيات والفرص في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن منظور النوع الاجتماعي، أي بدون الانتقاص من حقوق الرجل، والاهم في اتجاه توفير الظروف الصحية والسلامة المهنية في بيئة العمل، وحتى في اتجاه اعطاء المرأة الفلسطينية العاملة، حقها في الحصول على الحد الادنى للاجور، والالتزام بالتعديل الجديد للقانون من بداية هذا العام، الا وهو مبلغ ال 1880 شيكل شهريا، والذي ومع الالتزام به لا يصل الى مبلغ خط الفقر حسب ما حدده جهاز الاحصاء الفلسطيني.