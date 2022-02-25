غزة : اختطاف صراف عملة وسرقة نصف مليون شيكل منه

وطن: اختطف مجهولون، الليلة الماضية، رجلا يعمل في صرافة العملة في محافظة غزة، وسرقوا منه مبلغا مالياً كبيراً قبل أن يقوموا بإلقائه من السيارة وسط المحافظة.

وقال شهود عيان، إن مجهولين خطفوا الصراف علاء العشي (40 عاما)، وسرقوا منه مبلغ نصف شيكل قبل أن يقوموا بإلقائه من السيارة في منطقة تل الهوا جنوب غرب محافظة غزة.

يشار إلى أن هذه العملية ليست الأولى التي يتم فيها سرقة صرافين في القطاع، فقبل فترة تم اختطاف صراف من عائلة البشيتي وقتله ومن ثم سرقته، وآخر من عائلة شراب في خان يونس جنوب قطاع غزة.