اصابتان برصاص الاحتلال احداهما خطيرة في جنين

وطن: أصيب شابين برصاص الاحتلال، جراء اطلاق النار على مركبة قرب حاجز الجلمة في محافظة جنين.

وقالت المصادر المحلية ان احد الشبان أصيب بجروح خطيرة، وقد جرى نقلهما الى مستشفى جنين الحكومي.

واكدت وزارة الصحة وصول إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الظهر الى مستشفى جنين الحكومي وأُدخل لغرف العمليات.

وفي التفاصيل قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مركبة قرب حاجز الجلمة، وبعد ذلك منع سيارة الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب من المكان، ليسمحوا لها بعد ذلك بنقل شاب مصاب برصاصة في الظهر الى مستشفى جنين الحكومي الحكومي، وبعد وقت سمح بنقل الإصابة الثانية.