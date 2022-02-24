الاحتلال يخطر بهدم مسكن ويستولي على "جرافة" جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بهدم مسكن ووقف العمل بتأهيل "كهف"، واستولت على "جرافة" شمال شرق بلدة يطا، ونصبت برجا عسكريا على المدخل الشرقي لمسافر يطا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بيرين شمال شرق يطا، وأخطرت بهدم مسكن ومنشآت مساحتها 160 مترًا تعود ملكيتها لعائلة دعنا، وأخطرت المواطن حسن بوجه بوقف العمل بتأهيل "كهف" له في ذات المنطقة.

كما واستولت قوات الاحتلال على "جرافة" تعود للمواطن حسين علي نصار، أثناء عمله في استصلاح أراض لأحد المواطنين في منطقة "البويب" شرق يطا.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال برجًا عسكريًا للمراقبة عند مدخل قرية "المفقرة" على المدخل الشرقي لمسافر يطا.