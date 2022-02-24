صور: حياة بوتين من الطفولة للمراهقة حتى الصعود لسدة الحكم ثم شخص قد يُشعل حرب عالمية ثالثة

وطن: نشرت صحيفة بريطانية، مجموعة كبيرة من الصور عن مراحل حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتبين كيف أصبح من شاب مراهق عادي إلى ضابط في المخابرات إلى رئيس يحاول تغيير النظام العالمي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، في الغالب يتم تصوير الرئيس الروسي مع زعماء الدول الأخرى أثناء الاجتماعات الرسمية، وخلال استعراض القوة العسكرية في روسيا، أو عندما يقوم بالصيد في ريف بلاده.

لكن توجد صور يظهر فيها بوتين، وهو طفل صغير يحملق في عدسة الكاميرا في مدرسته، وتم التقاط صور له وهو يرتدي جاكيت جلدي عصري.

ونقدم لكم مجموعة من الصور، التي تم نشرها، والتي سلطت الضوء على طفولة بوتين ومراهقته ألى أن أصبح ضابطاً في المخابرات، حتى وقوعه في الحب والزواج وانجاب ابنتيه.

بوتين وهو طفل

التقطت صورة لبوتين وهو في حضن والدته ماريا إيفانوفا بوتينا عام 1958، حين كان يلغ من العمر 5 أعوام.

فلاديمير سبيريدونوفيتش بوتين، كان أصغر الأبناء لوالدته التي كانت تعمل في أحد المصانع.

ولد بوتين في العام 1952 في مدينة سانت بطرسبرغ، والتي كانت تعرف سابقاً باسم لينينغراد وقد نشأ في ظروف سيئة في مدينة لا تزال تعيد البناء بعد الحرب العالمية الثانية.

بوتين مع والدته

في الصورتان اللاحقتان، يبدو بوتين وهو في الثامنة من عمره عام 1960، والصورة الثانية كان عمره 13 عاماً في العام 1965.

من الأزقة إلى حلبة الملاكمة

وصفه المعلم عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً بأنه مثير للمشاكل، وقت التقاط الصورة أدناه، وقد تبدلت حياته حين قرر التوجه نحو ممارسة الملاكمة وفنون الدفاع عن النفس.

بوتين في المدرسة

بوتين مراهقاً

في الصورة التالية، حين كان عمر الرئيس الروسي 13 عاما في مدينة سانت بطرسبورغ، عندما كان يدرس بينما كان والده جندياً في البحرية السوفيتية وأمه عاملة في مصنع.

بوتين في المدرسة

خلال سنوات المراهقة

في الصورتان أدناه، كان بوتين في الرابعة عشر من عمره، وانتمى لعصابة شوارع، وقد صرح عدة مرات انه وجد صعوبة في استغلال الوقت، وكان يتأخر عن دوامه المدرسي.

محب للمغامرات

رغب الرئيس الروسي في مطلع شبابه أن يظهر بصورة الرجل المغامر، مع انتشار صوره عاري الصدر خلال الصيد والسباحة، والصورة التالية، تظهره وهو في السادسة عشر من عمره، عام 1969، يبدو فيها محباً للنشاط الشبابي والمغامرات.

طالب حسن المظهر

خلال دراسته الثانوية، رغب في العمل في جهاز المخابرات السوفيتي، وتم اخباره بأن ذلك لا يكون إما من خلال الخدمة في الجيش الأحمر أو الحصول على شهاد جامعية، وفي الصورة التالية، التي تم التقاطها عام 1970، يبدو بوتين وهو يلبس جاكيتا جلدياً أنيقاً وحذاء من الجلد الأصلي، عند بدء دراسته للقانون في جامعة سانت بطرسبورغ.

خلال الدراسة في الجامعة

يبدو بوتين وهو يرقص مع صديقته إيلينا، حين كان طالبًا في جامعة سانت بطرسبرغ المعروفة الآن بجامعة لينينغراد الحكومية وقد درس القانون من سنة 1970 إلى 1975.

رياضي محترف

التقطت الصورة أدناه عام 1970، عندما كان يتعلم الجودو والسامبو (شكل روسي من فنون الدفاع عن النفس). وكان بطل لينينغراد للجودو.

المدرسة الثانوية والجامعة

تم تصوير فلاديمير بوتين بعد أن ترك المدرسة الثانوية في عام 1970 . وبعد ذلك بعامين عندما كان طالبًا جامعيًا في سانت بطرسبرغ في عام 1972 .

احتراف المصارعة

التقطت الصورة التالية للرئيس الروسي وهو يلعب مع زميله في جامعة سانت بطرسبورغ عام 1971، في الوقت الذي كان فيه بطل الجودو في مدينته.

خلال فترة الشباب

سعى بوتين لسنوات طويلة لرسم صورة له كرجل يحب المغامرة، وفي الصورتين أدناه، خلال عام 1975، في الثالة والعشرين من عمره، يبدو وهو يستمتع بالرحلات والمغامرات منذ شبابه.

بوتين عاشقاً

في أوائل الثمانينات ارتبط بوتين مع مضيفة الطيران، ليودميلا، التي تصغره بأربع سنوات، والصور أدناه خلال خطوبته، وتزوج عام 1983، وأنجب ابنتيه ماريا وكاترينا.

عميل للمخابرات السوفيتية

بعد تخرجه من الجامعة، عام 1975، انضم إلى المخابرات السوفيتية KGB، في عام 1975.

صورة لبوتين تجمعه مع خطيبته

التقطت هذه الصورة في العام 1983 لفلاديمير مع زوجته المستقبلية ليودميلا شكربنيفا.

وقد عاش الثنائي معًا في دريسدن، حيث كان بوتين يعمل مع الكي جي بي، وأنجبا طفلتين، ماريا وكاترينا، قبل العودة للعيش في موسكو.

الزوجان السعيدان

بعد سنوات من فترة الخطوبة، تزوج بوتين من ليودميلا في مدينة سان بطرسبورغ، و استمر هذا الزواج حتى وصوله لسدة الرئاسة، وفي عام 2013 أعلنا أنهما يرغبان بالانفصال بعد 29 عامًا من الزواج.

عقد الزواج

في الصورة التالية، يبدو بوتين وهو يقوم بالتوقيع على عقد الزواج في 28 يوليو 1983.

عاش الزوجان في مدينة درسدن



التقطت الصورة في يوم الزفاف في 28 يوليو 1983، وعاشا فترة طويلة في مدينة درسدن في ألمانيا الشرقية، حتى العام 1990.

صورتان تجمعه مع عائلته

التقطت هذه الصور في صيف عام العام 1985، ويظهر فيها فلاديمير مع عائلته، حيث يظهر والده الذي يُدعى أيضًا فلاديمير بوتين (الموجود في الأمام إلى اليسار) ووالدته ( الموجودة في الصف الأمامي في الوسط).

والصورة الثانية لبوتين مع والديه في صيف عام 1985، قبل وقت قصير من إرساله في مهمة سرية إلى ألمانيا الشرقية، حيث كان يعمل جاسوسًا روسيًا تحت غطاء مترجم، وبدأ بوتين تعلم اللغة الألمانية في المدرسة الثانوية وكان لديه موهبة في اللغة، وأصبح يتقنها مع بلوغه سن الرشد.

محترف في رياضة الجودو

في الصورة التالية، يبدو بوتين وهو يمارس رياضة الجودو وكان يبلغ وقتها 27 عاماً، وحصل على الحزام الأسود، عام 1985.

بوتين الأب

في الصورة يظهر بوتين وهو يلعب مع ابنته الكبيرة ماريا، التي ولدت في العام 1985، بعد انتقال الأسرة إلى درسدن بألمانيا الشرقية.

صورة مع عائلته

صورة تجمع بوتين وزوجته ليودميلا رفقة طفلتهما الأولى ماريا بعد ولادتها في عام 1985.

والد مُحب

ولدت كبرى بنات بوتين، ماريا بوتينا، في العام 1985، وعُرف عن الرئيس الروسي حرصه على حياته الخاصة طوال حياته، وبذل قصارى جهده لإبعاد ابنتيه عن الحياة العامة، ولكن من المحتمل أن ابنته الأولى، التي تُعرف الآن باسم ماريا فورونتسوفا، أصبحت أخصائية الغدد الصماء للأطفال.

رجل وفي لزوجته

الصورة التالية لبوتين مع زوجته في منتصف الثمانينيات حيث عمل في ألمانيا الشرقية حتى العام 1990. بعد سقوط جدار برلين، عاد بوتين إلى سان بطرسبرغ وعمل في جامعته القديمة وكان يبحث عن مجندين جدد محتملين للعمل في المخابرات.

صورة مع ابنتيه

في هذه الصورة التي التقطت له في أواخر الثمانينيات وهو يلعب مع ابنتيه الصغيرتين ماريا وكاترينا. تُظهر جانبًا مختلفًا للرجل القوي فلاديمير بوتين.

صورة أخرى مع ابنتيه

قالت زوجة الرئيس الروسي، ليودميلا بوتينا، الموقع الرسمي للرئيس أنه كان يدلل كثيرا ماريا وكاترينا اللتين ولدتا في عامي 1985 و 1986.

صورة مع كلب العائلة

هذه الصورة يُعتقد أنها التقطت في أوائل التسعينيات في وقت ما قبل أو بعد عودة عائلة الرئيس الروسي إلى سان بطرسبورغ بوقت قصير.