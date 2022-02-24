الأردن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي منتصف هذه الليلة

وطن: يبدأ العمل بالتَّوقيت الصَّيفي في الأردن، منتصف الليلة، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة عند السَّاعة الثَّانية عشرة منتصف الليل.

وكان مجلس الوزراء الأردني قرَّر في وقت سابق اعتماد التَّوقيت الصَّيفي في المملكة بتقديم عقارب السَّاعة 60 دقيقة اعتبارًا من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كلِّ عام، في حين يتمّ تأخيرها 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح ليلة آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأوَّل من كلِّ عام إيذانًا ببدء العمل بالتَّوقيت الشَّتوي.