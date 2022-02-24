الأردن تسجّل 16 وفاة و7415 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 16 وفاة و7415 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13767 وفاة و1606837 إصابة.

ووفقًا للموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 18.53% بعد إجراء 40023 فحصًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 879 حالة.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4676230، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4358487.