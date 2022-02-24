مقاتلات امريكية في رومانيا وقاذفة صواريخ تحلّق بأجواء بولندا

وطن: تزامناً مع بدء روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا وإعلان كييف عن استهداف موسكو مجموعة من المناطق بينها العاصمة كييف، رُصدت تحركات من الجيش الأمريكي في بعض دول أوروبا الشرقية، خاصة في رومانيا وبولندا.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن طائرتين مقاتلتين من الجيش الأمريكي من طراز إف-35 هبطتا في قاعدة جوية رومانية، الخميس، وستجري الطائرتان التابعتان لسلاح الجو الأمريكي في أوروبا تدريبات وستنفذان مهمات مع الجيش الروماني في الفترة المقبلة.

بينما أمر حلف شمال الأطلسي قادته العسكريين، يوم الخميس، بتكثيف الاستعدادات للدفاع عن أراضي حلفائه بعد غزو روسيا لأوكرانيا، كما وضع مئات الطائرات الحربية والسفن في حالة تأهب، مع الموافقة على زيادة عدد القوات بجناحه الشرقي.

فيما كشفت بيانات ملاحية أن قاذفة صواريخ أمريكية من طراز B-52 حلَّقت في الأجواء البولندية مساء الخميس، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية غربية.