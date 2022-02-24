الاحتلال يجرف مساحات شاسعة في النقب ويقتلع 200 شجرة زيتون

وطن: نفذت سلطات الإحتلال، اليوم الخميس، عمليات تجريف طالت مساحات شاسعة في خربة الوطن مسلوبة الاعتراف في النقب داخل اراضي 1948 واقتلعت 200 شجرة زيتون تعود لعائلة الخرم.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية وحاصرتها ومنعت الاهالي من الاقتراب واقتلعت أشجار زيتون وجرفت مساحات شاسعة تتبع لعائلة الخرم.

واستنكرت اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب، اعتداءات الاحتلال التي لا تكف عن استهداف منطقة النقب، وأدانت جرائم الهدم والتجريف واتلاف المحاصيل الزراعية التي تصاعدت في الفترة الاخيرة، بهدف اقتلاع اهالي النقب وترحيلهم عن اراضيهم.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، إن الرد على السلطات الإسرائيلية سيكون من خلال تعزيز صمود الاهالي وزرع مزيد من أشجار الزيتون، والتشبث بالأرض التي تحاول السلطات الاسرائيلية الهيمنة عليها.

كما دعت لاجتماع طارئ الاثنين المقبل في قرية خربة الوطن، لبحث سبل التصدي للمخططات الاسرائيلية التي تستهدف اهالي النقب عامة، وسكان القرى غير المعترف بها على وجه الخصوص.