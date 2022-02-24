عميل "مخضرم" في قبضة الأمن اللبناني شارك باغتيال قادة من الجهاد الإسلامي

وطن: ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن جهاز الأمن العام أوقف قبل نحو ثلاثة أشهر لبنانياً من شرق صيدا يُشتبه في تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية إن المشتبه فيه "على مستوى عال من الخطورة"، ومن "المخضرمين" في التجسس.

وأوضحت أن الموقوف، وهو من آل عساف، لا علاقة له بشبكات التجسس الأخيرة التي كشفتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، و"أكثر دسامة" من كل الموقوفين أخيراً، إذ إن عمله يتعدّى جمع البيانات والمعلومات وتصوير مواقع وكتابة منشورات، إلى التورّط في شبكة اغتيالات وفي عمليات ذات طابع لوجستي وأمني خطير، شارك فيها ضباط إسرائيليون جرى تسهيل دخولهم إلى لبنان وتجوّلهم فيه وخروجهم منه بعد انتهاء مهماتهم.

المصادر أكّدت أن المعطيات المتوافرة أبعد من مجرّد شبهات، وأن لدى المحققين في الأمن العام "أدلّة دامغة" على مشاركة عساف في أعمال أمنية لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية.

لكن المصادر أشارت إلى أنه "لا يزال يمتنع عن الاعتراف بتورّطه" في العمالة.

وكشفت أن هناك أدلة أيضاً على تورّط المشتبه فيه في اغتيال القياديين في حركة الجهاد الإسلامي الأخوين محمود ونضال المجذوب، في تفجير في مدينة صيدا في 26 أيار 2006، ما يعني أن له "تاريخاً" في التعامل مع الاحتلال يعود ربما إلى أكثر من ربع قرن.