الجهاد الاسلامي يهدد: ما يجري بالقدس سيقودنا لمعركة جديدة عنوانها "سيف القدس"

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش: "أن ما جرى في القدس كان سببا في اندلاع معركة سيف القدس العام الماضي وإذا استمر الاحتلال في عدوانه ستقودنا تلك الممارسات لمعركة جديدة عنوانها أيضا سيف القدس".

وأضاف البطش في تصريح وزعته الجهاد "معركتنا هذه المرة ستكون وفق المعطيات الإقليمية وكما سمعنا على لسان أكثر من قائد إسلامي وعربي وفلسطيني ولبناني ويمني وعراقي؛ فالمعركة القادمة لن تقتصر على غزة، بل سينتفض حلف القدس كله من أجل حماية القدس والمقدسات".

وأشار البطش إلى العدوان الذي يمارسه الاحتلال بحق أهلنا في جنين ونابلس، وأكد أن بنادق وسيوف المقاومين في الضفة لم يتغمد، ولن يسقط سيف الجهاد والمقاومة.

وأضاف : "يجب أن يفهم الاحتلال أن فترة الصمت قد انتهت في الضفة، ومن حقنا أن نحمي شعبنا رجالنا ونسائنا وأطفالنا وكرامتنا ومقدساتنا".