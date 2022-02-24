بنك القدس يجدد دعمه لمدارس ورياض الأقصى





وطن: جدّد بنك القدس دعمه للمرة السادسة على التوالي لصالح صندوق الطالب المحتاج في مدارس ورياض الأقصى الإسلامية المتواجدة داخل أسوار مدينة القدس، وذلك التزاماً من البنك بمسؤوليته المجتمعية وإيماناً منه بأهمية دعم القطاع التعليمي بشتى الطرق والمجالات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات محمد شاور لمقر المدراس حيث كان في استقباله مدير عام المدارس عادل الحلاق.

ودأب بنك القدس منذ سنوات عديدة على تقديم دعمه لمدارس ورياض الأقصى حرصاً منه على تعزيز دوره وواجبه الوطني المسؤول تجاه مدينة القدس وطلبة مدارس ورياض الأقصى.

ويسعى البنك من خلال تجديده لهذا الدعم إلى إحداث فرق في حياة أطفال القدس وتوفير واستدامة التعليم لهم والمساهمة في خلق بيئة تعليمية آمنة.

يشار إلى أن رؤية مدارس ورياض الأقصى هي تقديم أداء تربوي للطلبة خدمة للمجتمع المقدسي والمحافظة على المدراس كي تبقى صرحاً أكاديميا شامخاً بمستواه العلمي والديني والثقافي بكفاءات تربوية عالية.

يذكر أن بنك القدس ومن خلال برامج المسؤولية الاجتماعية المختلفة يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة بالشراكة مع مؤسسات ومكونات المجتمع في شتى القطاعات.