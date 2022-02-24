وزارة العمل تُحصِّل 130 مليون شيكل بدل حقوق اجتماعية للعامل في الداخل المحتل لعام 2021



وطن: قامت وزارة العمل/ الإدارة العامة لتنظيم العمل الخارجي بتحصيل مبلغ 130 مليون شيكل بدل حقوق اجتماعية عن العام 2021 للعمال الفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في الداخل المحتل إلى حسابات العمال البنكية مباشرة، منها 45 مليون شيكل مبالغ محصلة بدل توفيرات، وتأمين متبادل، وتقاعد، وإصابات عمل، ومبلغ 85 مليون شيكل بدل تأمين صحي.

كما تم أيضا تحصيل مبلغ 5 مليون شيكل بدل توفيرات لـ 223عامل، خلال شهر شباط الجاري، وقد حولت جميع هذه المبالغ إلى حسابات العمال البنكية الشخصية في البنوك العاملة في فلسطين، علما بأن جميع هذه الخدمات تقدم بالمجان من قبل وزارة العمل الفلسطينية.

وتدعو وزارة العمل العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بمراجعة مكاتب العمل في المديريات لتقديم الخدمات لهم ذات العلاقة بحقوقهم العمالية .

جدير بالذكر، أنه بناءً على تعليمات وزير العمل د. نصري أبو جيش تم فتح مكاتب مديريات العمل أيام السبت من كل أسبوع، حتى يتمكن العمال في الداخل المحتل من متابعة حقوقهم في أيام إجازاتهم لعدم إعاقتهم عن عملهم.