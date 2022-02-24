غزة : الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالإعدام والحبس في قضية قتل

وطن: أصدرت هيئة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بالإجماع حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.، والحبس مدة (15) عام على مدان آخر في ذات القضية.

حيث أدانت هيئة المحكمة المدان الأول (ص/ا)، والثاني (خ/ا) بالتهم المسندة إليهما في قضية مقتل المغدور "عليان محمد اصليح"، وحكمت بمعاقبة المدان الأول بالإعدام شنقاً حتى الموت، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان، وحيازة مفرقعات وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، ومعاقبة المدان الثاني بالحبس مدة (15 عام) تخصم منها مدة التوقيف، وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات وتقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرص وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميهم.

يذكر أن المدانين قتلا قصداً وبالاشتراك المجني عليه عليان محمد اصليح بتاريخ (11/05/2016) وذلك بأن أعدا العدة وهي أسلحة نارية من نوع (كلاشنكوف) وصوباها على المجني عليه بشكل مباشر، وإطلاق النار مما أدى لإصابته في رأسه، وأحدث الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

يذكر أن الحكم صدر من هيئة الجنايات الكبرى، التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً، ضمن سياسته بالاهتمام في قضايا الرأي العام لاسيما القتل والمخدرات والفساد، وسرعة الفصل فيها؛ للسعي نحو مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.