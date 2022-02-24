الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى السبت

وطن: تتأثر البلادة بمنخفض جوي يتمركز بداية حول جزيرة قبرص ويتحرك بشكل سريع نحو فلسطين.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح دون معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار في بعض الفترات مع تأثر البلاد بمنخفض جوي جيد الفعالية.

وتكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية في بعض الفترات مع جو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة من شمال البلاد وأجزاء من الوسط مع رياح نشطة أحيانا وجو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية، وتتساقط الأمطار فوق معظم المناطق الشمالية وأجزاء من وسط فلسطين.

ليلا تضعف فرصة الأمطار مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاتي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجة مئوية واحدة.