الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وعُرف من بين المعتقلين:

١. يزن جبر الحسنات- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٢. المحرر محمود صلاح هماش- مخيم الدهيشة

٣. المحرر محمد ياسر رزق- مخيم الدهيشة

٤. حاتم إسماعيل حمايل- بيتا جنوب نابلس

٥. المحرر مصطفى حجة- برقة شمال نابلس

٦. سامح الأشقر- نابلس

٧. نضال مشعل- علار قرب طولكرم

٨. مهدي أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل

٩. حازم براهمة- عنزا قرب جنين

١٠. مجد الوحش- بدو شمال غرب القدس