الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة
24.02.2022 07:37 AM
وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وعُرف من بين المعتقلين:
١. يزن جبر الحسنات- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
٢. المحرر محمود صلاح هماش- مخيم الدهيشة
٣. المحرر محمد ياسر رزق- مخيم الدهيشة
٤. حاتم إسماعيل حمايل- بيتا جنوب نابلس
٥. المحرر مصطفى حجة- برقة شمال نابلس
٦. سامح الأشقر- نابلس
٧. نضال مشعل- علار قرب طولكرم
٨. مهدي أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل
٩. حازم براهمة- عنزا قرب جنين
١٠. مجد الوحش- بدو شمال غرب القدس