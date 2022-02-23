إطلاق نار على برج عسكري قرب النبي صالح

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية، إن مقاومين نفذوا عملية إطلاق نار، مساء اليوم الأربعاء قرب قرية النبي صالح في رام الله.

وقالت أن عملية إطلاق النار استهدفت نقطة عسكرية لجيش الاحتلال بالقرب من مستوطنة "نفيه تسوف".

وأوضحت، أنه لم تقع إصابات في صفوف الاحتلال، وأن المنفذين تمكنوا من الانسحاب بسلام.

وأغلقت قوات الاحتلال بوابة النبي صالح المؤدية لقرى بني زيد الغربية وسلفيت، واحتجزت عشرات المركبات.

وأفادت مصادر محلية في البلدة أن قوات الاحتلال تمنع الدخول أو الخروج من طريق النبي صالح الرابط بين شمال الضفة الغربية ووسطها، وتحتجز عشرات المركبات .