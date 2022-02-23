الأمم المتحدة: العالم أمام لحظة خطر بسبب الأزمة الأوكرانية - الروسية
23.02.2022 05:45 PM
وطن: اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم "الأربعاء" في مستهلّ اجتماع للجمعية العامة للمنظمة الدولية أنّ العالم يواجه "لحظة خطر" بسبب الأزمة الأوكرانية-الروسية، مستنكراً من جديد "الانتهاكات" التي ارتكبتها موسكو بحقّ كييف.
وقال غوتيريش إنّ "قرار روسيا الاعتراف بما يسمّى "استقلال" منطقتي دونيتسك ولوغانسك - وما تبعه - هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".