لأول مرة.. حكومة الاحتلال تعبر عن موقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية

وطن: أعلنت حكومة الاحتلال، اليوم، الأربعاء، عن دعمها "لسلامة أراضي وسيادة أوكرانيا"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، لكنها امتنعت عن التنديد بالخطوات الروسية في الأزمة الأوكرانية، وبضمنها اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين.

وجاء في البيان أن "إسرائيل تشارك القلق الدولي من الخطوات في شرق أوكرانيا والتصعيد الخطير الحاصل في الوضع، وتأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي يقود إلى تهدئة، ومستعدة للعمل من أجل ذلك، في حال طولبت".

وصدر البيان في أعقاب مداولات لتقييم الوضع في أوكرانيا، بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لبيد، ووزير الجيش الاحتلال بيني غانتس، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز، ومسؤولين في الخارجية ومجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال.

وأضاف البيان أن "دولة إسرائيل قلقة على سلامة آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يسكنون في أوكرانيا وعلى الجالية اليهودية الكبيرة فيها".

وأضاف أن "إسرائيل جاهزة لنقل مساعدات إنسانية فورية إلى أوكرانيا بموجب الاحتياجات التي ستقدم، وتجري حوارا حول ذلك مع السلطات في الدولة" الأوكرانية.

وتابع البيان أن "إسرائيل تواصل الحوار عن كثب مع شريكاتها حول سبل إعادة الجهود الدبلوماسية إلى مسارها".

وهذه المرة الأولى التي تعبر فيها عن موقف تجاه الأزمة الأوكرانية. وبدا واضحا من البيان أن حكومة الاحتلال تسعى إلى الامتناع عن اتخاذ موقف تجاه روسيا والرئيس بوتين، إثر خشيتها من غضب روسي، تعتبر أنه قد يعيق عملياتها العسكرية ضد إيران.

وأمس، عبر مسؤولون في الحكومة الأوكرانية عن خيبة أملهم من أن دولة الاحتلال لم تندد بالخطوات الروسية ضدها. وقال مستشار للرئيس الأوكراني لموقع "واينت" الإلكتروني، إن "أوكرانيا هي دولة ديمقراطية، وحكومة أمة ديمقراطية تتوقع دائما من شركاء ودول ديمقراطية التنديد بعمليات ذات طابع عدواني كهذا"، وفق قوله.

(عرب 48)