الالاف يشيعون جثمان الشهيد محمد صلاح في بيت لحم

وطن: شيع الاف المواطنين في محافظة بيت لحم عصر اليوم الثلاثاء، الشهيد الطفل محمد رزق صلاح ( 14) عاما، الى مثواه الاخير.

وأنطلقت جنازة الشهيد من مستشفى بيت جالا الحكومي بعد القاء النظرة الاخيرة على جثمانه بجنازة عسكرية، باتجاه دوار الخضر مرورا بشارع القدس الخليل.

وتوجه موكب التشييع باتجاه منزل والد الشهيد لالقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم الصلاة عليه في مسجد الخضر الكبير ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في بلدة الخضر.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد سلّمت، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل محمد صلاح، وتم نقل جثمانه بسيارة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وكان الطفل صلاح قد استشهد مساء أمس برصاص الاحتلال في بلدة الخضر.

