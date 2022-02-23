"الأونروا": نسعى للحصول على 1.6 مليار دولار لتقديم الدعم الكامل للاجئين

وطن: قال توماس وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بغزة، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تسعى للحصول على دعم بقيمة 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي، لتغطية نفقاتها وتقديم خدماتها وبرامج التنمية الإنسانية للاجئين في مناطق العمليات الخمس.

وأضاف وايت، في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة غزة، إن حصة غزة ستكون 288 مليون دولار، للبرامج الاعتيادية من الموازنة العامة للاجئين، أي للمدارس والعيادات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى دعم إضافي لموازنة الطوارئ بسبب الوضع الخاص في القطاع.

وشدد على أن "الأونروا" تمر بمراحل صعبة فيما يخص التمويل، ولا يتم منحها الأموال اللازمة، والتي كانت ترغب في الحصول عليها لأجل تقديم الخدمات للاجئين في غزة.

وأردف قائلا: أردنا تأمين مبلغ مالي للطوارئ الخاصة في حال حدوث كوارث طبيعية أو أي حروب إسرائيلية جديدة على القطاع، وطالبنا أيضًا بدعم برنامج البطالة، لأننا نريد ضخ وظائف إضافية ولو كانت مؤقتة لجيل الشباب.

وتابع: نأمل أن يكون العام 2022، عام أفضل كي نستطيع تقديم خدمات أفضل للاجئين، لأن العام الماضي كان سيئا جدًا بسبب الحصار الاقتصادي والاجتماعي، والوضع الاقتصادي السيء في غزة، بالإضافة إلى أزمة "كورونا".

وأوضح وايت، أن "الأونروا" أجرت مسحًا للعائلات اللاجئة في القطاع، وتبين أن نسبة الفقر تبلغ 81.5% في صفوف اللاجئين، ما يعني أن 1.2 مليون لاجئ بغزة يعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف: علينا أن نضخ مزيدًا من المساعدات الغذائية والنقدية لهؤلاء اللاجئين، لافتا إلى أن "الأونروا" قدمت مساعدات عينية خلال فصل الشتاء الحالي، لما يزيد عن 44 ألف لاجئ في القطاع، كما تم تخصيص 15 مليون يورو للعمل على البنية التحتية فيما يخص المياه والصرف الصحي داخل المخيمات.

وبين وايت أن "الاونروا" صرفت دفعات مالية بقيمة 15.2 مليون دولار لما يزيد عن 6 آلاف منزل تضرر بشكل جزئي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وجرى إصلاحها حتى الآن.

وبين أن هناك 700 عائلة تجري الاستعدادات لإعادة بناء منازلهم المدمرة بالكامل، ونأمل أن ينتهي إعمارها قبل انتهاء هذا العام.

وقال: نحن جاهزون لخدمة جميع سكان قطاع غزة في حال حدوث أي كارثة طبيعية أو حرب جديدة، ونعمل من أجل توفير مراكز للإيواء، حيث أنهينا تجهيز 54 مركز إيواء لاستضافة ما يزيد عن 100 ألف شخص في حالة الطوارئ.

وذكر أن "الأونروا" تحاول توسيع الجاهزية لديها لاستيعاب 50 ألف شخص آخرين في حالة الطوارئ، قائلا: ما نحاول عمله الآن، بدلًا من أن تكون مراكز الإيواء ثابتة، أن يكون لدينا الجاهزية لإنشاء مراكز إيواء متنقلة.

وبين أنه موجود لدى "الأونروا" حاليًا ما نسبته 30% مما يتم احتياجه في حالات الطوارئ من مواد ومساعدات غذائية وعينية، قائلا: سنقوم في القريب العاجل بعمل تجارب لاختبار مدى قوة أدائنا في حالة وجود طوارئ.

وأشار وايت، إلى أنه سيتم توظيف 750 معلمًا ومعلمة بعقود ثابتة مع بدء العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع تعيين 250 معلمًا ومعلمة.

وبين أن 50% من الأطفال بغزة بحاجة إلى الدعم النفسي، وستواصل "الأونروا" تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي من خلال برامجها التعليمية والصحية، ولديها القدرة على تقديم جلسات دعم وإرشاد نفسي لـ25 ألف طالب وطالبة وأولياء أمورهم.

وشدد على أن اللاجئين في القطاع يعيشون ظروفًا صعبة جدًا بسبب الحصار والحروب، لكن ستبقى "الأونروا" ملتزمة بتقديم خدماتها، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وفي ظل غياب الحل السياسي.