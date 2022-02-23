حزب الشعب يدعو لوقف الانتهاكات بحق المواطنين في قطاع غزة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق

رام الله - وطن للانباء : أعرب حزب الشعب عن رفضه واستنكاره لما تقوم به الاجهزة الامنية في قطاع غزة من قمع وامتهان لكرامة الناس واتخاذها إجراءات تحرمهم من مصدر رزقهم دون توفير أي بديل.

وقال الحزب في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، وصل وطن نسخة عنه ان "ما جرى من اعتداءات فظة تناولتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على أصحاب البسطات البسطاء في سوق خانيونس، كذلك إصدار قرار يقضي بهدم غرف الصيادين في شمال قطاع غزة، يقود لزيادة الفقر فقراً ويفاقم معدلات البطالة المتضخمة، ويغلق الأفق امام الشباب مما يدفعهم لليأس والإحباط والهجرة ويحولهم الى طعام للأسماك في البحار، ومن المؤسف ان هذا يجري وشعبنا يتعرض لهجمة مسعورة من قبل دولة الاحتلال العنصرية تهدف الى تهجيره عن أرضه".

ورأى الحزب ان ما حدث ايضاً في سجن "أصداء" من وفاة للشاب فادي درويش والاعتداء على الشاب رمضان شراب في خانيونس، يمثل اعتداءً مرفوضا على كرامة المواطنين والاستهتار بحياتهم.

وطالب الحزب بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال ومحاسبتهم.

وأكد الحزب رفضه لهذه السلوكيات التي تندرج في إطار الانتهاكات لحقوق الناس وحرياتهم سواء في الضفة أو غزة، مطالباً بالكف عنها فوراً ومحاسبة المسئولين عنها، والقيام بكل ما يحفظ كرامة المواطنين ويسهم في تعزيز صمودهم على أرضهم، وتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم.