الصحة: 19 وفاة و2042 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 19 وفاة، و2042 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و3823 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالتان في جنين، و4 في رام الله والبيرة، و3 حالات في طولكرم، وحالة في نابلس، وحالتان في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 54، طوباس 14، قلقيلية 17، ضواحي القدس 15، سلفيت 14، جنين 49، بيت لحم 39، رام الله والبيرة 77، الخليل 68، نابلس 53، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 789، مدينة القدس 850".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 68، طوباس 5، قلقيلية 51، ضواحي القدس 18، سلفيت 3، جنين 10، بيت لحم 36، رام الله والبيرة 140، الخليل 132، نابلس 90، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 2000، مدينة القدس 1250".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 227 مريضا، بينهم 37 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.