قوات الاحتلال تعتدي على المقدسي "محمد ابو الحمص" خلال رفعه العلم في الشيخ جراح

وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الاربعاء، على أهالي حي الشيخ جراح في القدس، خلال استفزازات عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" للاهالي.

واوضح محمود السعو أن عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" استفز الاهالي بالتجول في محيط المنازل، وخلال رفع الناشط المقدسي محمد ابو الحمص العلم الفلسطيني هاجمته القوات واعتدت عليه بالضرب.

واصيب الناشط ابو الحمص بفقدان الوعي، ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة السعو، واعتقلت السيدة ختام السعو -أحد أقارب العائلة-، والمعتقل نجلها منذ عدة أيام.



وللاسبوع الثاني على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق مداخل الحي وانتشارها داخل ازقته