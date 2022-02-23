اضراب في بيت لحم استنكاراً وحدادا على روح الطفل الشيهد محمد شحادة

وطن: عم الإضراب مدينة بيت لحم صباح اليوم الاربعاء، وذلك حدادا واستنكارًا لجريمة إعدام الفتى محمد رزق شحادة صلاح الليلة الماضية من قبل جنود الاحتلال في بلدة الخضر.

وجاء الاضراب استجابةً لدعوة وجهتها لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة عبر بيان، حيث أغلقت المدارس والمحال التجارية أبوابها حدادا على روح الشهيد.

ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد محمد صلاح، رغم أنها أبلغت العائلة عبر الاربتاط المدني بنيتها تسليمه الليلة الماضية.