آليات الاحتلال تتوغل شرق خان يونس

وطن: توغلت آليات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، شرق منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

وأفاد مراسلنا، بأن ثماني آليات عسكرية تضم دبابات وجرافات توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الحدودية شرق منطقة الفخاري انطلاقا من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي وسط أعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وتم إطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع بين الفينة والأخرى وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.