إغلاق مدخل "اللُّبَّن الشرقية" لليوم الثالث على التوالي.
23.02.2022 08:53 AM
وطن: أغلق مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، مدخل قرية اللُّبَّن الشرقية جنوب نابلس لليوم الثالث على التوالي بحراسة عسكرية من شرطة الاحتلال .
ورُصد تجمع المستوطنين الساعة السابعة والربع صباحاً، على مفترق البلدة الموازي لطريق نابلس - رام الله الرئيس، ما عرقل خروج الأهالي من القرية، ومنع الطلبة من التوجه إلى مدارسهم.
ويتعرض طلبة مدرسة "اللُّبَّن-الساوية"، بشكل مستمر لاعتداءات مستوطنين "بالضرب والاستفزاز".
ويتدخل جيش الاحتلال لصالح المستوطنين، ويُطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه الفلسطينيين، ما يُوقع إصابات وحالات اختناق.