إغلاق مدخل "اللُّبَّن الشرقية" لليوم الثالث على التوالي.

وطن: أغلق مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، مدخل قرية اللُّبَّن الشرقية جنوب نابلس لليوم الثالث على التوالي بحراسة عسكرية من شرطة الاحتلال .

ورُصد تجمع المستوطنين الساعة السابعة والربع صباحاً، على مفترق البلدة الموازي لطريق نابلس - رام الله الرئيس، ما عرقل خروج الأهالي من القرية، ومنع الطلبة من التوجه إلى مدارسهم.

ويتعرض طلبة مدرسة "اللُّبَّن-الساوية"، بشكل مستمر لاعتداءات مستوطنين "بالضرب والاستفزاز".

ويتدخل جيش الاحتلال لصالح المستوطنين، ويُطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه الفلسطينيين، ما يُوقع إصابات وحالات اختناق.