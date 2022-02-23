الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عددا من المواطنين في الضفة، عُرف من بينهم:

１. الشيخ عبد الغني دويكات- بيتا جنوب نابلس

２. خالد حمايل- بيتا

３. المحرر علي لولح- عورتا جنوب نابلس

４. المحرر الناشط إسلام أبو عون- جبع جنوب جنين

５. المحرر محسن شريم- قلقيلية

６. المحرر يحيى علوي- دير جرير شرق رام الله

７. أرقم مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت

８. صادق ريان- قراوة بني حسان

９. الناشط حسان العربي- قراوة بني حسان

10. حمزة بسام جوابرة _مخيم العروب

11.ماهر شعبان الراعي_مخيم العروب

12.يوسف وليد شعبان الراعي_مخيم العروب

13. حمزة محمد عبد الرحمن جوابرة_مخيم العروب

14. عمار محمود جوابرة_مخيم العروب

15. واحسان بنات ونجله آدم_مخيم العروب

16. ومحمد طافش ونجله حسام_مخيم العروب

17.محمد بدر محمد زماعره ونجليه بدر وعز_ الخليل