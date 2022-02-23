الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة
23.02.2022 07:27 AM
وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عددا من المواطنين في الضفة، عُرف من بينهم:
１. الشيخ عبد الغني دويكات- بيتا جنوب نابلس
２. خالد حمايل- بيتا
３. المحرر علي لولح- عورتا جنوب نابلس
４. المحرر الناشط إسلام أبو عون- جبع جنوب جنين
５. المحرر محسن شريم- قلقيلية
６. المحرر يحيى علوي- دير جرير شرق رام الله
７. أرقم مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت
８. صادق ريان- قراوة بني حسان
９. الناشط حسان العربي- قراوة بني حسان
10. حمزة بسام جوابرة _مخيم العروب
11.ماهر شعبان الراعي_مخيم العروب
12.يوسف وليد شعبان الراعي_مخيم العروب
13. حمزة محمد عبد الرحمن جوابرة_مخيم العروب
14. عمار محمود جوابرة_مخيم العروب
15. واحسان بنات ونجله آدم_مخيم العروب
16. ومحمد طافش ونجله حسام_مخيم العروب
17.محمد بدر محمد زماعره ونجليه بدر وعز_ الخليل