طائرات الاحتلال تنفذ عدوانا جويا على مواقع في القنيطرة جنوب غرب سوريا

وطن: نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، هجوما بعدد من الصواريخ من الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط والمواقع في محيط القنيطرة، جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى خسائر مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" على لسان مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 30. 12 من فجر اليوم الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وهذا الهجوم الإسرائيلي الثاني الذي تشهده الأراضي السورية في أقل من أسبوع، حيث أفادت وكالة "سانا"، في 17 شباط /فبرايرا لجاري، بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف جنوب دمشق.

وقتل جندي سوري وأصيب خمسة آخرون بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبري استهدف في التاسع من شباط/فبراير الجاري، مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت دولة الاحتلال حينها إنه جاء ردا على صاروخ أطلق باتجاهها من سورية.

وفي الخامس من تشرين الثاني/يناير الماضي، قام جيش الاحتلال باستهداف محيط مدينة القنيطرة، بالمدفعية والقذائف الصاروخية.

وأطلق جيش الاحتلال عددا من قذائف المدفعية والدبابات باتجاه محيط بلدة الحرية الواقعة على خط "براف"، الذي يمثل الضفة الشرقية لشريط وقف إطلاق النار بريف محافظة.

وتشن دولة الاحتلال غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرر دولة الاحتلال التأكيد على أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.