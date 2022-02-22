توصيات بتخفيض القيمة المضافة وضريبة الألبان والمواد الأساسية

وطن: قال رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، عامر عسيلة، لوطن، إنّ اجتماعًا عقده وزيرا المالية والاقتصاد مع الحراك الفلسطيني "بدنا نعيش" المحتج على غلاء الأسعار، مساء اليوم الثلاثاء، عقب سلسلة اجتماعات سابقة في الخليل، وحمل مطالبًا لدعم ذوي الدخل المحدود، ممن رواتبهم أقل من 2000 شيكل.

وبين المختص بالشؤون الاقتصادية، محمود سنقرط، لوطن، أن الاجتماع جرى أيضًا مع مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص والشركات الصناعية وعلى رأسها شركات ومؤسسات من الخليل.

وبيّن عسيلة أنّ التوصيات أكدت على ضرورة تخفيض القيمة المضافة إلى 15٪ بدل 16٪، مشيرًا إلى أنّه تم الاتفاق على ذلك وسيتم عرضه على جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل لإقراره.

وأوضح أنّ التوصيات شملت تخفيض ضريبة وصناعة الألبان والمواد الأساسية المحلية، وصناعات غذائية أخرى لمصلحة المستهلك.

وقال إنّ الاجتماع شمل مطالبات بإعادة فروق التخمين للتاجر، مشيرًا إلى وجود آلاف البيانات الجمركية التي يدفعها المستورد الفلسطيني، وأنّ هناك إعفاءات خصوصًا المواد في السلة الغذائية.

وأكّد الحضور على ضرورة متابعة أسعار السوق؛ "لأن هناك فروقات كبيرة من منطقة لأخرى، والمفروض أن يكون هناك رقم مباشر مع الوزارة للتبليغ عن الأمور الخارجة عن القانون".

وبيّن أنه جرى مناقشة سعر الشحن القديم بدل سعر الشحن الجديد، ومن المفترض إعطاء أجوبة خلال الفترة القريبة خلال جلسة مجلس الوزراء.

وأضاف، تمت مناقشة ارتفاع أسعار الأدوية المحلية والعمل على تخفيضها، خصوصًا الأدوية الأجنبية غير المغطاة بالتأمين، وضرورة وجود عدالة في أسعار الأدوية، خصوصًا الأمراض المزمنة.

وأجمع القطاع برفض وجود ازدواجية في دفع الضريبة لرخصة المهن، إلى جانب الاهتمام بالصناعة المحلية وتسهيل إجراءاتها.

وأكّد أن مطلب الاجتماع كان بخصوص مطالبات ذوي الدخل المحدود أن تكون السلة الغذائية كافية لهم، في ظلّ أسعار مناسبة.

وقال سنقرط إن ذلك يدعم الصناعة المحلية ويزيد حصة المنتج الوطني، وينعكس على المستهلك النهائي من خلال خفض الأسعار على المدى القريب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز صمود الصناعات الغذائية.