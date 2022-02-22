الديمقراطية تدعو إلى حوار وطني شامل وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات

وطن: دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤول إقليمها في قطاع غزة، صالح ناصر، لاستئناف الدعوة للحوار الوطني الشامل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، واستنهاض عناصر القوة بتصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها والدعم الكامل لها، وتوفير احتياجاتها وتشكيل وتفعيل عمل القيادة الوطنية الموحدة لها، لتقود الحركة الجماهيرية وتحويلها إلى انتفاضة جماهيرية عارمة، وتوفير مقومات الصمود، وتعزيز الحريات العامة والديمقراطية، وتفعيل المؤسسات النقابية واتحاداتها الشعبية وانتخابات البلديات بعملية ديمقراطية جادة بالتمثيل النسبي الكامل.

وأكد ناصر أن "الجبهة الديمقراطية بروحها النضالية المتجددة وحرصها على المشروع الوطني، تقدمت بمبادرتها إلى جميع القوى الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، لوضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف على الانتحار الذاتي وتستنزف طاقات الكل الوطني وتمكن العدو من تعزيز مواقعه باللعب على التناقضات بين أبناء الشعب الواحد"، وفقًا لما ذكرت في بيان وصل وطن نسخة عنه.

وأكد ضرورة تغليب التناقض الرئيس مع الاحتلال وإعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، مضيفًا "لكننا ندرك أن أي حل لإنهاء الانقسام كي يكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ لا بد أن يكون متوازناً وأن يأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف المختلفة والتوفيق بينها".

وأضاف أنّ رؤية الجبهة تنطلق من قناعة أنّ الأساس للخروج من الأزمة والتخلص من الانقسام وبناء الوحدة الوطنية هو إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة وشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير كافة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وضمان احترام الجميع لنتائجها.

وأوضح ناصر أن الجبهة ذهبت لدورة المجلس المركزي متسلحة بمبادرتها السياسية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والتي طرحتها على المجلس، لتشكل وثيقة من وثائقه، ومناسبة لبدء الحوار حولها مع مختلف مكونات الحركة الوطنية. مردفاً أن الجبهة ستواصل نضالها في صفوف الحركة الجماهيرية للضغط من أجل اعتماد المبادرة مدخلاً للخروج بالحركة الوطنية من المأزق الذي هي فيه إلى رحاب الوحدة والشراكة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركة مناصري الجبهة في مسيرة بذكرى الانطلاقة "53"، التي جاءت تحت شعار "من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود المقدسيين ونصرة الأسرى".