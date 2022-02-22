الاحتلال يُجمد قرار تهجير عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح

وطن: قررت محكمة الاحتلال تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس.

وكانت محكمة الاحتلال قد اخطرت باخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح، وحددت تنفيذ القرار بين الاول من اذار حتى الاول من نيسان المقبلين.

وذكرت صحيفة هآرتس ان ما تسمى محكمة الصلح في القدس قررت تأجيل إخلاء أفراد عائلة سالم من منزلهم في حي الشيخ جـراح بالقدس حتى صدور قرار جديد.

وأشارت الى أن أمر الإخلاء كان من العوامل الرئيسية التي أدت إلى زيادة التوتر في الحي.