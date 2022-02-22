نادي الأسير: سلطات الاحتلال فرضت عقوبات جماعية على أسرى قسم 10 في سجن نفحة

وطن: قال نادي الاسير ان ادارة سجون الاحتلال فرضت عقوبات جماعية على الأسرى في قسم (10) من سجن نفحة، وتتمثل بالحرمان من الزيارة و"الكانتينا"، وسحب كافة الأجهزة الكهربائية.

ولفت النادي الى ان الاسرى تعرضوا مساء أمس الى حملة قمع في قسم (10) واعتدت قوات الاحتلال عليهم بالضرّب، واحتجزتهم لمدة أربع ساعات في ساحة السّجن "الفورة"، ونكّلت بهم، واستأنفت ضربهم خلال إرجاعهم للقسم، كما وقطعت عنهم الماء والكهرباء.

ولفت النادي الى تعرض الأسير أحمد عبيدة الذي واجه اثنان من السّجانين- احتجاجًا على إجراءات إدارة السّجن التنكيلية المضاعفة التي تحاول فرضها مؤخرًا على الأسرى- لاعتداء وحشي من قبل قوات القمع، وتم نقله إلى جهة غير معلومة حتّى الآن، كما وتم عزل الأسيرين رمزي عبيد، وحمزة الطقطوق.

وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير الأسرى في قسم (10) في سجن "نفحة"، وعن مصير الأسير أحمد عبيدة الذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل قوات القمع.