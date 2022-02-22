المغرب يشغل خط طيران منتظم بين الدار البيضاء وتل أبيب الشهر المقبل

وطن: ذكرت مصادر عبرية ان الخطوط الملكية المغربية ستشغل في الثالث عشر من شهر آذار المقبل، خط طيران بين مدينة الدار البيضاء وتل أبيب.

ووفقا للقناة العبرية الاسرائيلية السابعة، فان المغرب سيسير ما معدله أربع رحلات أسبوعية، ومن المتوقع ان ترتفع لاحقا الى خمس رحلات اسبوعية.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات من الدار البيضاء أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس الساعة 11:55 مساءً (بتوقيت المغرب) وستصل إلى تل أبيب الساعة 6:15 صباحًا.

وحسب ذات المصدر فانه من المقرر أن تغادر الرحلات من تل أبيب أيام الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة الساعة 07:15 صباحا وتصل إلى الدار البيضاء الساعة 12:10 (بتوقيت المغرب).

وبحسب القناة، فان هذا الخط الجديد سيسمح للسياح ورجال الأعمال بالالتقاء بسهولة في المغرب وإسرائيل.