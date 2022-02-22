إصابات في اللبن الشرقية اثر اعتداءات للجيش والمستوطنون على الطلبة

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق صباح اليوم الثلاثاء، على مدخل اللبن الشرقية جنوب نابلس، وذلك اثر اعتداءات لليوم الثاني على التوالي، نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال التي منعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم ما ادى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وكانت الدراسة تعطلت امس في مدارس اللبن الشرقية اثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز عليها ما دفع ادارتها لتعطيل الدوام اثر ذلك.

وقال رئيس مجلس بلدي اللبن الشرقية يعقوب عويس، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يتعمدون عرقلة المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية من خلال منع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم.

وأضاف بأنهم اغلقوا اليوم الثلاثاء مدخل البلدة الرئيسي وبذلك يمنعون المواطنين من الذهاب لأعمالهم.

وأشار الى أن مواجهات اندلعت اثر ذلك في المكان أصيب من خلالها عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل متواصل ملاحقة طلبة مدرسة اللبن الشرقية، وتنفذ اعتداءات شبه يومية ضدهم.

(المصدر- وفا)