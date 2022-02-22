الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات والواردات السلعية خلال كانون اول الماضي

وطن: ارتفعت الصادرات الفلسطينية خلال شهر كانون أول من عام 2021 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 23% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 158.3 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات إلى "إسرائيل" خلال شهر كانون أول من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت 87% من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المقابل انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.

وبالنسبة للواردات فقد ارتفعت الواردات خلال شهر كانون أول من عام 2021 بنسبة 1% مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 24% مقارنة بشهر كانون أول من عام 2020، حيث بلغت 638.4 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون أول الماضي بنسبة 5% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 51% من اجمالي قيمة الواردات، بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق.

وسجل الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات)، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر كانون أول الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 24% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 480.1 مليون دولار أمريكي.