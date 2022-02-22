قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت فجرا مخيم الجلزون شمال رام الله، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت كلا من :

محمود صافي

الاسير المحرر معروف باجس نخلة

مهند العالم

يوسف ابو شريفة

حذيفة البياري

اياد انور السادات

فايز شحادة الطيراوي

محمد مروان الكنش

احمد عدنان الكنش

طلحة سلامة

محمد سامي حمدان

وأشارت مصادر محلية ان شابا اصيب في منطقة الوجه، عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، وقد نُقل إثر ذلك إلى المستشفى.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم العروب شمال الخليل طالت كلا من

أنس أمجد جوابرة

سائد محمد هارون حلايقة

مؤيد سامي الشربي

عز الدين محمد الهور

رباح بلال رباح الفضيلات

ايسر بلال رباح الفضيلات

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتى صدام أمجد طقاطقة (16 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم