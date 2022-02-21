عقوبات أمريكية ضد اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك

وطن: كشف البيت الأبيض، الاثنين، عن عقوبات أمريكية وشيكة ضد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الجمهوريتين بشرق أوكرانيا "دونيتسك" و"لوغانسك".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيصدر أمرا تنفيذيا قريبا يحظر "الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأمريكيين إلى أو من أو في المنطقتين الانفصاليتين اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي كيانين مستقلين اليوم الاثنين".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن الأمر التنفيذي "سيخول أيضا سلطة فرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه يعمل في هاتين المنطقتين من أوكرانيا".

وأضافت ساكي أن المزيد من الإجراءات وشيكة، وقالت إنها منفصلة عن العقوبات التي تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرضها إذا غزت روسيا أوكرانيا.