الشيخ رائد صلاح: القدس والأقصى هما تاج ثوابتنا ومن يتنازل عنهما يكتب على نفسه الانتحار

وطن: قال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، الإثنين، إن مدينة القدس والمسجد الأقصى هما ثابتان في قضية الأمة، ومن يتنازل عنهما يكتب على نفسه الانتحار.

جاء ذلك خلال كلمة لشيخ الأقصى بندوة عقدتها نقابة المهندسين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ضمن فعاليات "أسبوع القدس العالمي".

وأضاف أن "أمتنا لا ترضى بالانتحار وسنبقى مع ثوابتنا وفي مقدمتها القدس والأقصى".

وأكد صلاح أننا "موقنون بأن قضية القدس قضية منتصرة، ولذلك نحن مع هذه القضية ولذلك نحن منتصرون".

وأشار إلى أن "القدس والأقصى هما تاج ثوابتنا الإسلامية والعروبية الفلسطينية، وكل أمة تحترم نفسها تتمسك بثوابتها وتعض عليها بنواجذها".

واعتبر صلاح أن الرابط الوثيق بين المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام أعلى من كل المفاوضات والتطبيعات وأي تردد في مسيرة الأمة، لأنه رباط مصيري بين ثلاثة حواضن لهذه المسجد.

وشدد على أنه واجب على الأمة الإسلامية أن تلتقي على هذه التوأمة بين هذه المساجد الثلاثة، وأن تبقى عليها.

وبيّن شيخ الأقصى أن ما تمر به القدس اليوم من معاناة، هو ليس الختام، وهو جزء من مرحلة مؤقتة كانت في الماضي، أكثر من مرة، وانتهت في الماضي إلى ما هو خير، واليوم ستنتهي كذلك، ولا ريب في ذلك إطلاقًا.

وتابع قائلا: "نحن على يقين أن كل ظلم واحتلال إلى زوال، لذلك فلنستبشر خيرًا بأن الفجر الصادق القريب سيكون هو عنوان مرحلة مسيرتنا".

ويأتي أسبوع القدس العالمي، في موسمه الثّاني، في 24 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار 2022م، والذي تداعى له علماء الأمَّة في أكثر من مئةٍ وأربعين من مؤسّسات العلماء في العالم الإسلاميّ.

وكانت حركة حماس قد دعت جماهير شعبنا وأمّتنا وأحرار العالم إلى المشاركة الفاعلة في أسبوع القدس العالمي.