ردود فعل غربية منددة باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

وطن للانباء: أعلن الاتحاد الأوروبي أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، خرق للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، كما توعد برد حازم على ما قامت به موسكو.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني زيلنسكي إن مجلس الأمن القومي الأوكراني سيبدأ اجتماعاً لمناقشة التطورات الأخيرة.

و قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك يعتبر انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا.

ويعقد الرئيس الأميركي جو بايدن، حاليا اجتماعا طارئا مع أعضاء مجلس الأمن القومي بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية.

وفي خطاب موجه للشعب الروسي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، للمزيد اضغط هنا