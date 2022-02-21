"العدل العليا" تقر بعودة الأساتذة المفصولين من جامعة القدس ، وإدارة الجامعة تعلق لوطن على القرار

وطن : أصدرت محكمة العدل العليا اليوم قرارا يقضي بعودة الأساتذة المفصولين بقرار من إدارة جامعة القدس الى العمل ، وهم: رئيس نقابة العاملين السابق د.مجدي حمايل، وأمين سر نقابة العاملين السابق د.عبدالله نجاجرة ، والاستاذ في كلية الحقوق د.محمد عمارنه.

وقال رئيس نقابة العاملين السابق في جامعة القدس، د. مجدي حمايل لوطن، إن قرار فصلهم (هؤلاء الاساتذة) جاء على خلفية نشاطهم النقابي داخل المؤسسة، ارتباطا بنزاع بين ادارة الجامعة ونقابة العاملين.

وفي تعليقها على قرار المحكمة، أكدت الدائرة القانونية في جامعة القدس ان الحكم الصادر عن محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية بدرجة أولى هو حكم قابل للاستئناف وستقوم الجامعة باستئنافه حسب الأصول القانونية .

وأكدت الدائرة القانونية بالجامعة في بيانٍ توضيحي للعاملين في الجامعة، وصل وطن للأنباء، نسخة منه، أن الحكم القضائي الصادر اليوم هو محل احترام من قبل إدارة الجامعة قائلة: وحتى ذلك الحين ننتظر عدالة الاستئناف في المحكمة الإدارية العليا.

كما أكدت الدائرة القانونية أن هناك عدة قضايا مرتبطة بهذه الدعوى، وتم تحريكها في الآونة الأخيرة على قدر كبير من الحساسية والاهمية لدى جهات قضائية أخرى، مشيرة في الوقت ذاته الى أن الجامعة وهيئاتها المختلفة ستقوم بمتابعة هذه القضية وغيرها من القضايا لدى الجهات القضائية المختصة.