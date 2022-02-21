بوتين يعلن استقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا

وطن: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وقال بوتين في خطاب له، مساء اليوم الاثنين، إن فلاديمير لينين مؤسس أوكرانيا والبولشفيون قدموا تنازلات كثيرة للقوميين المتعصبين.

بوتين: أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيا

بوتين: البولشفيون دمجوا دونباس بأوكرانيا بالقوة

بوتين: رغم المخادعة ونهب روسيا اعترف شعبنا بكل الدول بعد تفكك الاتحاد السوفيتي

بوتين: واردات الميزانية الأوكرانية من مختلف المساعدات الروسية بلغت 250 مليار دولار بين 1991 و2013

بوتين: القوميون الأوكرانيون بدعم من الغرب استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة بسبب الفساد في 2014

بوتين: القوميون الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات ولم يعاقبوا

بوتين: سنحاسب المسؤولين عن المأساة في أوديسا عام 2014

بوتين: سياسات السلطات الأوكرانية تقود البلاد إلى فقدان سيادتها بالكامل

بوتين: التصريحات الأوكرانية عن السلاح النووي ليست كلاما فارغا ولا يمكننا ألا نرد على ذلك

بوتين: سكان القرم وسيفاستوبول أحبطوا في 2014 الخطط لنشر البنية التحتية للناتو في القرم

بوتين: نظام إدارة القوات الأوكرانية متكامل مع الناتو والحلف قد بدأ بالانتشار في أوكرانيا

بوتين: أوكرانيا بالنسبة لنا ليست دولة جوار فحسب بل لدينا ثقافة مشتركة ودين مشترك وأقرباء لنا هناك

بوتين: أوكرانيا العصرية بشكلها الحالي شكلت من قبل روسيا بعد ثورة 1917 بالكامل

بوتين: ستالين هو الذي حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها

الرئيس الروسي بوتين: أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخنا

بوتين: الأوضاع في إقليم دونباس وصلت إلى مرحلة حرجة وحادة، ومنطقة دونباس سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية.

بوتين: أوكرانيا تقع تحت السيطرة الأمريكية وأصبحت دولة غير مستقلة

بوتين: قادة أوكرانيا لم يستطيعوا إقامة دولة حقيقية ما أدى لاعتمادهم على الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة

بوتين: قوى أجنبية تدير الأمور في أوكرانيا في كل مستويات السلطة

بوتين: انهيار الاتحاد السوفيتي سببه الضعف الذي كان يعتري قيادة الحزب الشيوعي

بوتين: إذا تمكنت أوكرانيا من إنتاج أسلحة دمار شامل فسيكون لذلك تأثير كبير على أوروبا كلها.

بوتين: الولايات المتحدة وحلف النيتو يقومان باستغلال الأراضي الأوكرانية كساحة للعمليات العسكرية.

بوتين: انضمام أوكرانيا المحتمل إلى النيتو سيشكل خطرا على الأمن الروسي.

بوتين: النيتو بدأ ينشر أنظمة مضادة للصواريخ في مناطق عدة وهي أنظمة يمكن اعتبارها هجومية، ولدينا معلومات بأن الولايات المتحدة تعمل على تأسيس قواعد عسكرية في أوكرانيا وهذا تهديد لنا.

بوتين: الغرب يهدد بفرض عقوبات وأعتقد أنهم سيفرضونها في كل الأحوال وسيختلقون الحجج للقيام بذلك