روسيا: الاستخبارات الغربية تجند مسلحين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنقلهم إلى أوكرانيا

وطن: ذكرت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أنها تمتلك معلومات تفيد بأن الاستخبارات الغربية تجند مسلحين في نقاط ساخنة بما في ذلك الشرق الأوسط لإرسالهم إلى أوكرانيا.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن "بحوزتها معلومات مؤكدة حول تجنيد استخبارات الدول الغربية بشكل سري مسلحين لإرسالهم إلى منطقة النزاع في شرق أوكرانيا"، وأوضحت: "يتم إعطاء الأولوية للأشخاص الذي تتوفر لديهم خبرة المشاركة في الأعمال القتالية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإقليم قره باغ والبلقان".

ولفت البيان إلى أن "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات الخارجية البريطانية M16 تعملان بشكل أنشط" في هذا المجال.

وأشارت الهيئة إلى أن "هناك معلومات تفيد بأن مثل هذا العمل يتم القيام به في غرب البلقان، وخاصة في البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو".

وأوضحت أنه "يجري هناك عرض ما بين ألفين إلى إلى ثلاثة آلاف دولار شهريا على ما يسمى بالمتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في عملية كييف العقابية في دونباس"، مضيفة أنه حتى الآن استجاب ما لا يقل عن ألف شخص لهذا "العرض السخي".

كما لاحظت الاستخبارات الخارجية الروسية تكثيفا لجهود نظيرتها الغربية لتجنيد مرتزقة في دول الشرق الأدنى والأوسط.

وبينت أن الاستخبارات الغربية تستهدف تجنيد "مسلحين من مختلف الجماعات الإرهابية الإسلامية الذين فقدوا منذ فترة طويلة أي تصورات حول قيمة الحياة البشرية والذين لا فكرة لديهم عن مصير سكان البلد البعيد عنهم (أوكرانيا)".

المصدر: روسيا اليوم