تصرفات غير وحدوية تزيد اليسار افتراقا

كتب محمود الشيخ:

مرات عديده كتبت عن الانتخابات البلديه في بلدة المزرعة الشرقية ناقدا اسلوب وطريقة عمل بعض التنظيمات ، وادنت فيها العقليه التى تتأسس عليها القوائم اساسها اما التمثيل العائلي وثانيها تعبئة الفراغ بغض النظر من يكون الشخص مناسبا ام لا وفي الغالب ليس مناسبا وهذه لغة ادارة الظهر للمصلحة العامه

وما يؤسف له ان التنظيمات لا تحاول استحضار شخصيات وازنه وواعيه لها دورها في حياة البلد بل تنتقي اشخاص ليس لديهم خبره بل لم يكن لهم دور في حياة البلد ، وينحصر تفكيرهم في السيطرة على كراسي البلديه مدة دورة المجلس دون ان يقدموا خدمة لبلدتهم ، للاسف الشديد ان بعض تنظيمات اليسار تحديدا وليس لهم علاقه باليسار اذا عرفنا انهم يديرون حواراتهم على قاعدة خدمة عائلاتهم او بعض الافخاذ في العائله ، ممسكون بالنواحي العدديه لخدمة احدى افخاذ العائله .

والطامه الكبرى في موضوع الانتخابات ان المثقفين يستنكفون عن المشاركه حفاظا على كراماتهم تحسبا من اصطدامهم مع

" هواة الكراسي " الذين يحلمون في مقعد رئاسة البلديه وهم ليسوا اهلا حتى لعضويته البلديه وليس. لرئاستها ، والحقيقة المره ان الاهالي منذ سنين لم يتدخلوا في موضوع البلديه تحسبا لوقوع اصطدام مع الذين يعتقدون انهم المقررين في مصلحة البلد وهذا موقف سلبي ، كان واجبا على الاهالي التدخل لإنقاظ البلديه والبلد من الصراعات الدائره رحاها بين اشخاص لا يتمتعون بالمهنية والكفاءة على الكراسي وليس على خدمة البلد وتطورها .

كان الاولى ان تجري الانتخابات ليس على القوائم بل انتخابات فرديه ، لكنا اصطدمنا بعاملين الاول ان قانون الانتخابات لا يعطيك اذنا بذلك من جهه ، ثم ان اصحاب المصالح من بعض التنظيمات التى اعتادت على الامساك بالبلديه عن طريق القوائم العائليه ترفض هي الاخرى اجراء انتخابات على اساس الفرديه لانها بالضروره لن تحظى حتى بمقعد واحد في البلديه فهروبا من السقوط تتمسك بلغة القوائم ، فما حل هذا الشكل من الانتخابات التى توصل اشخاص لا يستحقون ، تظلم البلديات والقرى بفعل هكذا اجراء، لكن لا العائلات مكترثه ولا التنظيمات تفكر في المصلحة العامه ، لانها تسعى للوصول للبلديه دون اخذ مصلحة البلد بعين الاعتبار .

ثم ان قوى اليسار مفتته ففي العديد من المواقع بل معظمها لم تشكل قوائم ائتلافيه الا ما ندر ، مما يؤكد استمرار حالة التفتت والضعف من جهه ، وفشل تشكيل ائتلاف ديمقراطي لان البعض لا يريده لاسباب تتعلق بمواقف سياسيه ، رغم ان ما يوحد اليسار اكتر مما يفرقهم ، لكن البعض يستحضر نقاط الخلاف قبل نقاط الالتقاء ، ولهذا تفشل اية محاوله لتوحيد الجهود ، ويطفوا على السطح الجفاء .

ان الحقيقة المره التى يستخدمها البعض هي لغة الاقصاء التى تقلص فرص نجاحه في العملية الانتخابيه لسببين اولها لانه يريدها صافية له ، وثانيهما شراكته يحددها حسب مصالحه ، وهذه بحد ذاتها تخلق اشكاليات تخلخل العلاقات بين القوى ، ما اراه ان قوى اليسار اذا اتفقنا انها يساريه لن تسطيع اقامة جهة قويه متماسكه لها تأثيرها على الساحة الفلسطينيه لانه كما قلنا يستحضرون نقاط الاختلاف قبل نقاط الاتفاق ، ولان البعض يريدها قائمه حتى تكون فرص الالتقاء غير قائمه ، هذا غير لغة الاتهام .

واذا نظرنا لظروفنا الحاليه نجد ان م ت ف وقضيتنا الفلسطينيه يمران في ادق واصعب الظروف المنظمه تمر في محاولات شطبها والحقوق السياسيه الشعب الفلسطيني يجري محاولات استبدالها بما يسمى السلام الاقتصادي او الازدهار الاقتصادي ، ان هذا الامر يفرض على قوى اليسار ان تتحمل مسؤولياتها في حماية م ت ف من الشطب من جهه، والنضال الجدي من اجل استنهاض المقاومه الشعبيه لافشال خطة اسرائيل ومن يتعاون معها لتنفيذ خطة التذاكي على شعبنا في تحسين اوضاعهم المعيشيه كبديل عن حقوقنا السياسيه ومن اجل افشال اكذوبة السلام الاقتصادي يتوجب تحقيق وحدة او ائتلاف قوى اليسار ومن يتفق في الراي معها لمقاومة ما يخطط لشعبنا لتدمير منظمته ومنعه من الوصول لتحقيق حقوقه السياسيه في التحرر والاستقلال واقامة الدوله الفلسطينيه المستقله.

ولا بد من اجل خلق عوامل الثقه بقوى اليسار من العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي مجتمعه من سحب الاعتراف باسرائيل الى وقف العمل باتفاق اوسلو جملة وتفصيلا على رايه وقف التنسيق الامني ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وتغير اداء السلطه لان تصبح سلطة خدمات ليس لها علاقه بالشان السياسي لانه من اختصاص م ت ف والعمل بجديه من احد اجراء انتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسه بغير ذلك تبقى قضيتنا وشعبنا عرضة للخطر .

وان اعتقد طرف ان بمقدوره هزم اكذوبة السلام او الازدهار الاقتصادي وحماية م ت ف من التدمير والشطب فهو واهم لهذا يتحمل مسؤوليه تاريخيه عن تعطيله لوحدة الصف بحجج واهيه لا تستند الى منطق سياسي صحيح ، ان محاولات الهروب من تشكيل شبكة امان لحماية منظمة التحرير من الشطب او عدم اللجوء الى وحدة الصف لهزم اكذوبة السلام الاقتصادي كل ذلك ناتج عن غرور وانانية مفرطه وتحالفات لا تفيدنا ستكون مدمره لقضيتنا ولاهداف شعب