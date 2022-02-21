طعن سجان في سجن "نفحة" الصحراوي

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن سجانًا إسرائيليا طُعن في سجن "نفحة الصحراوي" التابع للاحتلال قرب مدينة بئر السبع، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأشارت "الهيئة" في تصريح مقتضب لها اليوم، إلى أن توترًا يسود في مختلف أقسام سجن "نفحة" عقب عملية الطعن؛ دون أن تنشر تفاصيل أخرى عن الحادثة.

بدوره، أفاد "مكتب إعلام الأسرى" الحقوقي، بأن عملية الطعن وقعت في قسم "10"، وأصيب فيها سجان .

وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2021، شهد سحن نفحة عملية طعن لأحد السجانين، نفذها الأسير يوسف المبحوح الذي نفذ عملية الطعن تلك، انتقاما لتنكيل مصلحة سجون الاحتلال بالأسيرات في سجن "الدامون".