الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و 2371 اصابة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 76، طوباس 17، قلقيلية 17، سلفيت 23، جنين 73، بيت لحم 35، نابلس 84، رام الله والبيرة 111، ضواحي القدس 15، الخليل 64، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 967، مدينة القدس 880".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 96، طوباس 28، قلقيلية 91، سلفيت 22، جنين 90، بيت لحم 53، نابلس 197، رام الله والبيرة 191، ضواحي القدس 70، الخليل 20، أريحا والأغوار 45، قطاع غزة 3000، مدينة القدس 1400".

وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، 4 حالات في الخليل 5 حالات في جنين، حالة في طوباس، حالة في طولكرم، حالة في نابلس، حالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 132 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 275 مريضا، بينهم 47 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.