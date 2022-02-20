الجهاد والمبادرة تهنآن بنجاح انتخابات نقابة المهندسين في غزة

وطن: هنأت حركة الجهاد الإسلامي وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مساء اليوم الأحد بنجاح انتخابات نقابة المهندسين التي عقدت أمس في قطاع غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول الدائرة السياسية محمد الهندي، اليوم الأحد، أن انتخابات المهندسين والتي شارك فيها العديد من الأطر النقابية في محافظات غزة، تؤسس لمرحلة جديدة من الوحدة الوطنية في الواقع النقابي على طريق استعادة الوحدة الوطنية في كل الميادين.

وبارك الهندي لجموع المهندسين في الاتحاد الإسلامي و"قائمة القدس" هذا الإنجاز الكبير والفوز.

ودعا المهندسين إلى مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لخدمة زملائهم المهندسين والمهندسات والتفاعل مع قضيتنا الوطنية ومواجهة مخططات الاحتلال.

كما تقدمت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالتهاني لقائمة القدس لفوزها في انتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزة، والتي ضمت مختلف التوجهات الفلسطينية وممثلين للعديد من الكتل الهندسية ومنها تجمع المبادرة الهندسي.

وقالت الحركة "نشيد بالأجواء الوطنية التي سادت العملية الانتخابية في نقابة المهندسين".

ودعت لإجراء الانتخابات في جميع النقابات المهنية وفي مجالس الطلبة في الجامعات على طريق عقد الانتخابات الديمقراطية التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

يشار إلى أن قائمة القدس التي ضمت عدة توجهات فصائلية من بينها حماس والجهاد والشعبية والمبادرة الوطنية وغيرها فازت بالتزكية كونها القائمة الوحيدة المترشحة.

وفاز المهندس محمد عرفة عن قائمة "القدس" بمنصب نقيب المهندسين في قطاع غزة، وفاز بمنصب نائب النقيب أيمن الهور.

وأعلن إبراهيم رضوان رئيس لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات النقابة، أن إجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ (2464) من أصل (4024) بما نسبته (61.23%)، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة (99.15%).