بينيت يكرر دعوته للإسرائيليين المتواجدين في أوكرانيا لـ"العودة فورا"

وطن: كرر رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، دعوته للإسرائيليين المتواجدين في أوكرانيا إلى "العودة على الفور"، مشددا على أن "قدرة الحكومة الإسرائيلية على ضمان سلامتهم في حالات الطوارئ، ستكون محدودة".

وقال بينيت في بيان له، إن حكومته "تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد"، موضحا أن "أكثر من 3000 إسرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل (عائدين إلى إسرائيل)، لكن لا يزال هناك الكثير من الإسرائيليين".

وبلغت التقديرات القصوى لوزارة خارجية الاحتلال حول عدد الإسرائيليين في أوكرانيا، 14 ألف شخص، وسط تقديرات بأنه لا يزال يتواجد في أوكرانيا حوالي عشرة آلاف إسرائيلي.

وأشار بينيت إلى أن "بعض شركات الطيران بدأت بالفعل بإلغاء رحلاتها (المتوجهة من أوكرانيا إلى إسرائيل، وبالعكس)".

وكانت دولة الاحتلال قد طلبت، الأربعاء الماضي، مساعدة روسية من أجل إجلاء إسرائيليين ودبلوماسيين في حال غزو روسي لأوكرانيا، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وأشار التقرير إلى أن هذا الطلب يدل على أن "إسرائيل تنظر بجدية بالغة إلى غزو روسي محتمل، وقد يصل حدّ احتلال أوكرانيا".

ولفت التقرير إلى أن مدير عام وزارة خارجية الاحتلال، ألون أوشفيز، نقل الطلب خلال محادثة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وذلك استمرارا للقاء حول الموضوع عقد سابقا بين بوغدانوف وسفير الاحتلال في موسكو، أليكس بن تسفي، في بداية الأسبوع الحالي.

وقال موظف إسرائيلي رفيع إن دولة الاحتلال تريد التأكد من أنه في حال جرى غزو روسي لأوكرانيا، أن تتوفر لها طرقا لإنشاء ممرات إنسانية برية أو جوية من أجل إجلاء إسرائيليين ودبلوماسيين.

وفتحت دولة الاحتلال ممثلية دبلوماسية بديلة في مدينة ليفوف في غرب أوكرانيا وبالقرب من الحدود مع بولندا، تحسبا من نشوء حاجة إلى إخلاء سفارتها في كييف بسبب القتال.

وأعدت وزارة خارجية الاحتلال خطة لإجلاء إسرائيليين عن طريق البر إلى بولندا ورومانيا ومولدوفا وهنغاريا وسلوفاكيا، وأجرت اتصالات مع هذه الدول.

هذا، واستغلت حكومة الاحتلال تصاعد الأزمة الأوكرانية ووضعت "خطة طوارئ" من أجل استقدام يهود أوكرانيا، حيث يبلغ تعداد الجالية اليهود هناك قرابة 200 ألف نسمة.

ولفتت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في وقت سابق، اليوم، أن مختلف الوزارات الحكومية والجيش والوكالة اليهودية والهيئات الحكومية الأخرى تستعد لاستيعاب "موجة هجرة من أوكرانيا"، ووضعت "خطة طوارئ" مفصلة في حال نشوب حرب هناك.

(عرب48)