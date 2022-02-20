الصحة تُلغي فحص كورونا في أريحا للقادمين من الخارج

وطن: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة إلغاء إجراء فحص فيروس كورونا للقادمين من الخارج على معبر الكرامة، بشرط إجراء فحص بنتيجة سالبة قبل 48 ساعة بحد أقصى قبل وصول المعبر.

وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاحد، أن كل من لا يحمل شهادة فحص تثبت عدم إصابته سيتم إجراء الفحص اللازم له عندد وصوله إلى معبر الكرامة.

وأشار الشخرة إلى نسبة الإيجابية من الفحوص انخفضت في الضفة الغربية إلى 13% فيما ارتفعت في قطاع غزة إلى 36%.

وناشد الشخرة المواطنين بتلقي اللقاح ضد كورونا للوقاية من الفيروس، مؤكداً أن 80% من الحالات المتوفاة جراء إصابتها بوباء كورونا لم تكن قد أخذت التطعيمات.