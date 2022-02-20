الكونجو..صفقة لاسترداد أصول بملياري دولار من مستثمر إسرائيلي

وطن: أظهر محضر اجتماع لمجلس الوزراء أن جمهورية الكونجو الديمقراطية اقتربت من إبرام صفقة مع مجموعة فلوريت، التي يسيطر عليها المستثمر الإسرائيلي دان جيرتلر، تمكنها من استعادة أصول مناجم ونفط تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار.

وذكر محضر الاجتماع، أن اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع مجموعة فلوريت اتفقت على شروط مذكرة تفاهم ستمكن الحكومة أيضا من استرداد جزء كبير من حقوق ملكية في أحد المناجم كانت قد حصلت عليها شركة كاموتو كوبر التي تم التنازل عنها للمجموعة.

وأضاف المحضر أن رئيس البلاد فيليكس تشيسكيدي وجه وزارة العدل بتحليل وتوقيع مذكرة التفاهم في أقرب وقت ممكن لتمكين الكونجو من استعادة حيازتها الكاملة لأصول المناجم والنفط.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على جيرتلر وأكثر من 30 شركة في ديسمبر 2017 ويونيو 2018، متهمة إياه بالاستفادة من صداقته مع رئيس الكونجو السابق جوزيف كابيلا للحصول على صفقات تعدين مربحة.

(سكاي نيوز عربية)